Gabigol nega acerto com Cruzeiro e revela: "Pode ser o Bahia"

Gabigol - Foto: Reprodução / Podpah

Um dia após se despedir do Flamengo no empate por 2 a 2 contra o Vitória e marcar seu último gol com a camisa do rubro-negro carioca, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, concedeu entrevista ao canal Podpah, na noite desta segunda-feira, 9.

O jogador revelou que não assinou contrato com o Cruzeiro, que seria um possível destino. Ele falou da possibilidade de vestir a camisa do Bahia, o que levou a torcida tricolor à loucura nos comentários da transmissão no Youtube.

Vale lembrar que o atacante foi especulado como um dos alvos do Grupo City este ano. Ele já trabalhou com o técnico Rogério Ceni e com o meia e capitão Everton Ribeiro. No Flamengo, o trio conquistou o Campeonato Brasileiro de 2020.

"Pode ser o Santos, o Cruzeiro, o Corinthians, o Fortaleza, o Bahia... Eu não sei. Eu juro para vocês que não sei, mas a partir de amanhã eu vou começar a pensar nisso", comentou Gabi.

Leia mais:

>> Artilharia e golaço! Alerrandro conquista dois prêmios Bola de Prata

>> Bola de Prata: Premiação do Brasileiro destaca ‘baianos’; veja

>> Ex-Vitória é reprovado em exames médicos; saiba quem é

De férias e sem destino definido para 2025, Gabigol afirmou que tem o desejo pessoal de atuar no futebol do Nordeste e elogiou a festa promovida pela torcida do Vitória.

"Eu tenho vontade de um dia jogar no Nordeste. Os times lá são muito fod*. As torcidas são muito fod*. A do Vitória... Um dia eu quero viver essa parada aí. O público lá é diferente", declarou.