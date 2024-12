Ex-Vitória é reprovado em exames médicos; saiba quem é

Alan Costa em sua passagem pelo Avaí - Foto: André Palma Ribeiro / Avaí FC

Anunciado como reforço do Paraná Clube, o ex-zagueiro do Vitória, Alan Costa, foi reprovado nos exames médicos e não vestirá a camisa Tricolor na temporada 2025. O clube retornou à elite do futebol paranaense quando conquistou a divisão de acesso.

Após ser submetido aos tradicionais exames antes de assinar contrato, foi detectada uma lesão na coxa do defensor. De acordo com o laudo médico, Alan Costa não poderá atuar no Campeonato Paranaense. O jogador foi acometido da contusão ainda quando defendia o Avaí.

“Pelo pouco tempo de campeonato e pela necessidade imediata de aptidão dos atuais jogadores do elenco, em comum acordo, clube e atleta optaram pela não assinatura do contrato definitivo”, informou uma parte da nota oficial divulgada pelo Paraná Clube.







Alan Costa tem 34 anos e passou por clubes tradicionais como Internacional, Coritiba, Avaí e CSA. No Vitória, ele atuou em 29 partidas, com três gols marcados e uma assistência distribuída. Ele conquistou o Campeonato Baiano de 2017 pelo rubro-negro baiano.

O Tricolor paranista no Campeonato Paranaense logo com um clássico de cara. A equipe encara o Athletico, fora de casa, na Ligga Arena.