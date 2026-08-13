Superintendente do Ministério da Saúde visita Carreta da Saúde da Mulher em Itabuna

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A Carreta de Saúde da Mulher, iniciativa do Ministério da Saúde, recebe nesta sexta-feira, 14, a visita da superintendente da pasta na Bahia, Joanna Paroli.

A agenda está marcada para as 14h, quando Joanna estará nas instalações do equipamento, em Itabuna, no sul da Bahia.

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Na unidade móvel, são ofertadas mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, biópsias e consultas com médicos especialistas, que interpretam o exame e direcionam a paciente para as próximas fases de cuidado.

As carretas atendem exclusivamente pacientes que foram pré-agendadas e encaminhadas para a unidade pelas secretarias municipais de saúde dos 22 municípios da região.

(Almadina, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Camacan, Coaraci, Floresta Azul, Gongogi, Ibicaraí, Ibirapitanga, Itaju do Colônia, Itajuípe,Itapé, Itapitanga, Jussari, Maraú, Pau Brasil, Santa Cruz da Vitória, São José da Vitória, Ubaitaba, Ubatã e Itabuna).

O atendimento da unidade móvel é de segunda a sábado, das 7h às 17h, com a oferta de vagas para consultas, exames e procedimentos.

especializados em saúde da mulher, abrangendo a avaliação diagnóstica inicial e progressão da investigação do câncer de mama e das alterações do colo do útero.

Os homens que apresentarem nódulo palpável na mama, alteração do mamilo e crescimento do volume mamário também poderão ser atendidos.

Serviço

Visita à Carreta de Saúde da Mulher em Itabuna (BA)