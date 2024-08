Suposto abuso sexual: pai diz que filho foi violentado na casa da mãe

Mãe da criança nega versão - Foto: Imagem ilustrativa / IStock

O pai de uma criança de 11 anos denunciou que o filho teria sofrido um abuso sexual dentro da casa da própría mãe, que atualmente vive em um outro relacionamento, na cidade de Conde, Litoral Norte da Bahia.

Ao Portal A TARDE, Lenilson Vieira da Silva detalhou que ao buscar a criança para passar alguns dias com ele, percebeu uma fissura no ânus do menino. O pai então, denunciou o caso à Polícia Civil da cidade e cobra celeridade nas investigações, que já dura quase dois meses sem resposta.

“Eu preciso saber o que aconteceu com meu filho. Ele morava comigo em Aracaju porque a mãe nunca cuidou direito. Quando nos separamos e ela voltou para Conde, o menino ficou comigo em Aracaju. Ela buscava e levava, mas ele sempre morou comigo até os 10 anos. No entanto, ano passado, ela conseguiu na Justiça a guarda dele. Em seguida, fui morar em Conde também para trabalhar e voltei a pegar meu filho para ficar comigo nos dias designado pela Justiça. Eu sempre tive o costume de olha-lo para ver se não tinha sido maltratado de alguma forma. Até que dessa vez, quando eu vim morar em Conde e o peguei, olhei o bumbum dele enquanto ele estava dormindo e vi umas feridas, um fissura no ânus. Automaticamente eu fui na delegacia e fiz um boletim de ocorrência e solicitei que fosse feito um exame de corpo de delito. Não sei se foi a mãe ou o companheiro dela, mas meu filho foi abusado”, disse.

Além de denunciar o suposto abuso, o pai da criança denuncia ainda que existe uma demora por parte da polícia a respeito do caso. “Eu fui na delegacia umas três vezes e o delegado nem me recebe e nem fala sobre o inquérito”.



Procurada pelo Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que “toda investigação de crime contra a dignidade sexual corre em segredo de justiça”.

Mãe nega versão

A mãe do menor, Tatiane Santos, também falou sobre o caso. Em conversa com o Portal A TARDE, ela se defendeu e negou as acusações feitas pelo pai do menor. Segundo a manicure, a família espera o resultado do exame e desconfia que, caso seja constatado o abuso, Lenilson é o principal suspeito.

“Tudo que ele falou é mentira. Ele está desesperado porque perdeu a guarda e está inventando coisas. E meu instinto de mãe diz que se pai está assim, é porque ele tem culpa. O menino morava com ele e nunca surgiu isso, agora que está comigo, está inventando essa história e querendo me culpar. Desconfio que se tiver acontecido alguma coisa, ele mesmo que fazia enquanto meu filho dormia. Meu filho ficava comigo e nem queria ir para casa do pai quando ele tinha a guarda. A criança já passou pela psicóloga do Conselho Tutelar e se eu ou meu companheiro tivéssemos feito qualquer coisa, ele já entenderia e falaria, porque ele tem 11 anos. Ele gosta de ficar conosco e nunca vi nenhuma reação estranha. E se eu visse, eu mesma já teria ido denunciar. Quarta-feira irei até o Fórum Criminal de Conde saber se já foi encaminhado o resultado do exame”, contou a mãe da criança.

Ainda de acordo com Tatiane, existe uma medida protetiva para que Lenilson fique afastado dela. A manicure diz que tem medo do que ele possa tentar fazer. “Eu tenho uma medida protetiva contra ele, para que ele não chegue perto de mim. Ele está desesperado por ter perdido a guarda e tenho medo do que possa fazer”.

Em nota, a Polícia Civil disse ainda que está apurando “tanto a denúncia feita pelo pai do garoto, quanto as denúncias feitas pela mãe contra o pai”.

