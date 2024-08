SSP e Direitos Humanos atuam para ampliar prevenção da violência

Iniciativas buscam ampliar prevenção da violência no estado - Foto: Carol Garcia | GOVBA

O governo do Estado tem atuado para promover a capacitação e a valorização dos profissionais da segurança pública na Bahia. O trabalho da SSP tem sido feito em parceria com a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, com o objetivo principal de ampliar a prevenção da violência.

Entre as medidas, está a 'Formação em Direitos Humanos', para melhorar a abordagem da polícia e demais agentes da segurança pública em festas tradicionais, como Carnaval e São João.

"Entre 2021 e 2023, nossas iniciativas beneficiaram quase 35 mil pessoas. Lançamos campanhas com dicas de segurança e atividades de cuidado biopsicossocial para profissionais de segurança pública, além de protocolos para vítimas de violência sexual e migrantes", pontuou a tenente-coronela Denice Santiago, atual superintendente de Prevenção à Violência (SPREV).

A importância do trabalho de capacitação foi reforçada pelo titular da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas. Entre as ações da pasta, estão o 'Selo SPREV', que premia premia projetos e práticas relevantes na promoção da paz, cidadania e qualidade de vida, o Curso de Formação de Lideranças Comunitárias para Dirigentes de Conselhos Comunitários de Segurança Pública (Consegs), e o ‘Curso de Multiplicador em Estruturação de Conselhos Comunitários de Segurança Pública'.

“A formação orienta os policiais a atuarem como agentes de prevenção e apoio, prevenindo maus-tratos e abusos. As qualificações incluem noções de acessibilidade, de língua de sinais para surdos (Libras), e informações sobre redes de atendimento para combater discriminação, abuso sexual e racismo”, destacou o secretário.

Os projetos de capacitação são citados por Felipe Freitas como ferramentas para garantir um atendimento especializado. Para isso, é aplicada uma metodologia que compreende conteúdos teóricos e práticos, mediados por gestores e gestoras das coordenações de Políticas LGBT, da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa.

“A ideia é garantir um atendimento especializado, que compreenda as particularidades de grupos populacionais historicamente discriminando, para que o Estado garanta a proteção dos direitos fundamentais dessas pessoas vulnerabilizadas e que, com isso alcancemos a redução da violência”, explicou.