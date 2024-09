Suspeito de envolvimento em "sumiço" de turistas morre em confronto

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O terceiro suspeito de envolvimento no desaparecimento de dois turistas paulistas em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, morreu em um confronto com policiais na sexta-feira (30). Apesar disso, os turistas continuam desaparecidos.

Os turistas Vitor Benites Teixeira, de 28 anos, e Lucas Ferreira de Sousa, de 22 anos, desapareceram na noite de sábado (24), após saírem de um bar na Avenida Norte Sul, em Eunápolis. A polícia investiga a possibilidade de que eles tenham sido sequestrados.

Dois suspeitos do crime foram localizados na quinta-feira (29). Um deles foi preso, enquanto o outro foi morto durante um confronto com a polícia.

De acordo com a polícia, além de ser suspeito pelo desaparecimento dos turistas paulistas, o suspeito também estava sendo investigado por homicídio, tráfico de drogas e ocultação de cadáver, ocorridos em 2023 e 2024.

Com o suspeito, foram encontrados um revólver e munições. Os outros dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia para prestar depoimento.

Ainda nesta sexta-feira, a polícia local continuou as buscas por Vitor e Lucas com o auxílio de cães farejadores. Durante as investigações, foram encontrados sinais de tiros e vestígios de roupas queimadas.