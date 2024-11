Suspeito de estuprar adolescente com transtornos psicológicos é preso

O homem foi atingido por disparos de arma de fogo - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem foi denunciado e preso por suspeita de estuprar uma adolescente de 13 anos em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia. O caso foi denunciado à polícia em setembro pelo Conselho Tutelar do município e, desde então, os agentes de segurança vinham colhendo provas para pedir a prisão do suspeito.

O suspeito passou por audiência de custódia nesta quinta-feira, 24, e será encaminhado ao Presídio de Brumado.

Segundo a Polícia Civil, a adolescente possui diagnóstico de transtornos psicológicos e o suspeito teria oferecido carona à garota com o pretexto de levá-la ao Centro de Atenção Psicossocial da cidade (CAPS). O homem colocou a jovem dentro do carro e, no caminho, abusou sexualmente dela.

A polícia encontrou imagens do suspeito saindo do local com a menor e, em seguida, deixando a adolescente no destino, que seria o CAPS. A menina foi submetida a exame pericial, que comprovou a violência sexual.

Ela está sob os cuidados do Conselho Tutelar e da equipe de Assistência Social de Bom Jesus da Lapa.