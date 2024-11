Suspeito de integrar CV morre em confronto com a PM; veja operação

Os policiais apreenderam um revólver calibre 38, porções de maconha, cocaína e dinheiro - Foto: Reprodução redes sociais

Um integrante do Comando Vermelho nesta quinta-feira, 24, durante confronto com o Batalhão Apolo, na 3ª Travessa Padre Antônio, na localidade conhecida como Tampão, bairro Santa Mônica.

De acordo com informações da Pol[icia Militar, as equipes do Batalhão Apolo foram atacadas por um grupo de homens armados envolvidos com a facção Comando Vermelho. Um dos envolvidos foi encontrado baleado, socorrido, mas não resistiu.

Os policiais apreenderam um revólver calibre 38, porções de maconha, cocaína e dinheiro.

Imagens que circulam nas redes sociais, mostram um momento em que a polícia realiza incursão na Santa Mônica, Pero Vaz, e adjacências.