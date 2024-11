Após sofrer cólicas intensas, jovem descobre ter 5 órgãos extras

Mulher de 31 anos descobriu órgãos a mais - Foto: Reprodução/TikTok/mychroniclife_

A australiana Mel Placanica, de 31 anos, sempre tinha cólicas intensas que creditava ao ciclo menstrual. No entanto, ao investigar as causas mais profundamente, a jovem descobriu que tinha 5 órgãos extras no corpo.

Depois de vários testes, Mel foi informada de que possuía dois úteros, quatro ovários, dois colos de útero e três rins. Os exames de imagem foram uma surpresa até para os médicos que a atendiam, a hipótese inicial deles era que ela estivesse com um tumor no útero.

Leia mais:

>> Bolsonaro é alvo de pedido de responsabilização criminal

>> Morre mais um PM vítima de atirador de Novo Hamburgo

>> Lenda do boxe brasileiro, Maguila morre aos 66 anos

Após a identificação dos órgãos extras, a jovem teve que passar por uma série de cirurgias para ajustar a distribuição deles no corpo. Os procedimentos foram necessários para diminuir as intensas dores que ela sentia. A equipe removeu um útero e dois ovários e os dois colos do útero viraram um só. O rim extra ficou.

O útero retirado tinha um caso grave de endometriose, os médicos dela acreditam que o problema tenha sido a origem das dores sentidas pela jovem. Em entrevistas à mídia internacional, Mel alertou para que as pessoas façam mais exames de imagem quando há algo de errado com seus corpos. Segundo ela, sua vida teria sido mais fácil se o diagnóstico tivesse vindo antes.