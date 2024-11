Morre mais um PM vítima de atirador de Novo Hamburgo

Edson Fernando Crippa, de 45 anos, atirou contra diversas pessoas - Foto: Reprodução

Outra vítima do atirador que efetuou diversos disparos no interior de sua residência em Novo Hamburgo, em Porto Alegre, morreu, na tarde desta quinta-feira, 24. Três pessoas morreram no momento do atentado além do próprio atirador.

Edson Fernando Crippa, de 45 anos, atirou contra diversas pessoas, entre familiares e agentes de segurança, e manteve os parentes em cárcere privado. O homem deixou outras nove vítimas, seis delas ficaram internadas.

A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH) confirmou o óbito do policial Rodrigo Weber Volz, de 31 anos, às 13h43. Outro policial, João Paulo Farias, 26 anos, está em estado grave na UTI, mas reagindo ao tratamento

As vítimas foram levadas ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo e à Fundação Hospital Centenário.