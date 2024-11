Atirador que matou pai idoso, irmão e PM é encontrado morto

O atirador teria derrubado a tiros dois drones usados na ação policial - Foto: Reprodução

O homem que matou o próprio pai, o irmão e um policial militar foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, 23, em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Além das vítimas fatais, o atirador, identificado como Edson Fernando Crippa, de 45 anos, deixou pelo menos outras nove pessoas feridas.

Os mortos são o pai dele, Eugênio Crippa, de 74; o irmão, Everton Crippa, de 49; um PM, identificado como Everton Kirsch Júnior, de 31. Ele ainda feriu a mãe, Cleris Crippa, de 70; e a cunhada Priscilla Martins, de 41.

Outros feridos são seis policiais e um guarda municipal. Um policial foi atingido por cerca de três tiros e estaria em estado grave. Segundo a Brigada Militar um sargento, de 38 anos, foi baleado no ombro. Um soldado, de 32, levou um tiro no pé, de raspão. Tods os feridos foram levados ao Hospital Municipal.

O atirador teria derrubado a tiros dois drones usados na ação policial. O caso começou na noite de terça-feira, 22. Segundo informações da TV Globo, após a denúncia, policiais militares chegaram ao local e tentaram entrar na casa, mas foram recebidos a tiros. Antes da chegada da polícia, teria havido um desentendimento entre familiares e o homem atirou contra as pessoas que estavam no pátio da casa, segundo o jornal Zero Hora.

“De forma inesperada e agressiva, ele aparece e começa a atirar em todas as pessoas que se encontravam naquele local, na frente da residência “, afirmou Alexandro Famoso, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, à Rádio Gaúcha.



Os policiais tentaram negociar a rendição do suspeito. Quando entraram na casa do homem, o encontraram morto.

Veja a lista de feridos:

Cleris Crippa, 70 anos, mãe do atirador: está em estado grave após ser baleada três vezes

Priscilla Martins, 41 anos, cunhada: está em estado grave após ser baleada uma vez

Rodrigo Weber Voltz, 31 anos, PM: está em cirurgia após ser baleado três vezes

João Paulo Farias Oliveira, 26 anos, PM: está em cirurgia após ser baleado uma vez

Joseane Muller, 38 anos, PM: está em estado estável após ser baleada uma vez

Eduardo de Brida Geiger, 32 anos, PM: foi liberado do hospital após ser baleado de raspão

Leonardo Valadão Alves, 26 anos, PM: foi liberado do hospital após ser baleado de raspão

Felipe Costa Santos Rocha, PM: foi liberado após ser baleado de raspão

Volmir de Souza: ainda aguarda cirurgia após ser baleado uma vez