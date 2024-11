Mãe lamenta atitude de criança que matou 23 animais: "Foi um choque"

Imagens de segurança registraram toda a ação do garoto. - Foto: Reprodução

A mãe do menino de 9 anos, que confessou ter matado 23 animais em uma clínica veterinária em Nova Fátima, no norte do Paraná, se pronunciou pedindo que a população não julgue seu filho de forma precipitada.

A criança invadiu o hospital veterinário no último dia 13 de outubro e cometeu o ato cruel, atingindo especialmente uma 'fazendinha' inaugurada um dia antes.

O episódio, que durou alguns minutos, foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

“Meu filho já está em tratamento psicológico. Foi um choque para todos nós, não somente para os de fora. Nós da família estamos muito abalados com tudo isso. Só Deus sabe como estamos mediante a todo ocorrido, aos comentários que acompanho", afirmou.

Segundo ela, o comportamento do menino antes do incidente não indicava sinais de violência. “Ele sempre teve uma boa relação com os amigos, familiares e animais. Sempre foi um menino carismático e doce”, lamentou.