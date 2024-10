Criança que matou 23 animais visitou fazendinha na véspera do massacre

Aproximadamente 15 coelhos foram encontrados mortos - Foto: Reprodução

A criança, de 9 anos, responsável pela morte de 23 animais no hospital veterinário de Nova Fátima, no Paraná, participou da inauguração de uma fazendinha no local no dia anterior ao massacre, conforme apurado pelo Metrópoles. O caso aconteceu neste domingo, 13.

Leia mais

>> VÍDEO: criança de 9 anos invade hospital veterinário e mata 23 animais

>> Investigados por transplantes de órgãos com HIV são alvo de operação



Imagens das câmeras de segurança capturaram o momento em que o garoto invade o local e comete o crime. As imagens mostram os animais sendo maltratados por cerca de 40 minutos. Alguns bichos chegaram a ser arremessados contra a parede, e outros tiveram as patas arrancadas. Aproximadamente 15 coelhos foram encontrados mortos.