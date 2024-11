Bolsonaro é alvo de pedido de responsabilização criminal

Ex-presidente Bolsonaro se torna alvo de pedido de responsabilização criminal - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se tornou alvo de um pedido de responsabilização criminal pela gestão da pandemia da Covid-19 durante seu governo, entre 2020 e 2022. A solicitação feita à Procuradoria-Geral da República (PGR) é de autoria do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) e do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

Os dois conselhos afiram que Bolsonaro e os ministros Marcelo Queiroga (Saúde), Eduardo Pazuello (Saúde) e Walter Braga (Defesa) teria "sabotado" as medidas para o enfrentamento da pandemia, com posições contrárias ao que era recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Durante a pandemia, Bolsonaro foi na contramão da maioria dos países e de autoridades locais, apontando que medidas como o isolamento social prejudicariam a economia do país. O então presidente também fez campanha contra a vacinação.

“O número exorbitante de casos e óbitos por Covid-19 notificados, sem contar aqueles que não o foram, é notoriamente o resultado da política sanitária adotada pelo governo do ex-Presidente da República Jair Messias Bolsonaro que se posicionou na contramão das orientações da comunidade científica, da OMS, e mesmo da mais singela razoabilidade, participando de forma decisiva, por atos e omissões, da propagação do vírus no território nacional, que resultou na morte de centenas de milhares de brasileiros e brasileiras”, diz trecho do documento.