PL Bahia entra em 'ebulição' e Eduardo Bolsonaro expõe deputado baiano

Se a situação do PL Bahia atualmente fosse resumida em um filme, com certeza 'Vingadores: Guerra Civil' seria uma boa pedida. Isso porque, o partido bolsonarista rachou em dois lados: de um, os que estão apoiando o presidente da sigla estadual, João Roma, e do outro, quem está fechado com a ex-candidata ao Senado, Dra. Raíssa Soares, e o deputado federal Capitão Alden.

A briga por poder está tão em evidência, que agora o próprio Eduardo Bolsonaro entrou no meio da treta. O filho '03' do ex-presidente fez um 'exposed' nesta quarta-feira, 24, no seu X, contra Dra. Raíssa, o seu filho na política, deputado estadual Diego Castro, e a apresentadora da rádio conservadora Brado, Vanessa Moreira.

A publicação de Eduardo Bolsonaro sugere que foram realizadas transferências de R$ 2 milhões feitos pelos gabinetes de Diego Castro e Raíssa Soares para a empresa de Vanessa Moreira. A indignação com a rádio Brado surgiu após críticas da apresentadora ao ex-presidente, que foi chamado de “cadela”, e ao ‘03’, chamado inclusive de “bananinha”.

“Você seria a Vanessa Moreira? Que costuma chamar meu pai de cadela e outras difamações? A mesma que também é dona de empresas? Essas empresas receberam cerca de R$ 2 milhões em repasses do PL, através de seu deputado Diego Castro, via verba de gabinete e campanha eleitoral. Eu me pergunto por que a Dra. Raíssa, que também segue essa linha de ‘crítica construtiva’ contra Bolsonaro, tem tanto espaço na Rádio Brado? Obviamente, ‘$em’ qualquer ‘intere$$e’ por parte da Brado”, alegou Eduardo Bolsonaro.

Vale ressaltar que Diego Castro criticou, em entrevista ao Portal Massa!, o desempenho de Roma como presidente estadual do PL nas eleições municipais de 2024. O deputado se pronunciou nas redes sociais, afirmando que jamais deixará de lado sua lealdade a Jair Bolsonaro e que é “eternamente grato” a Eduardo, que lhe apoiou em 2022.

Já o deputado estadual Leandro de Jesus seguiu com seu posicionamento a favor de Roma. Em vídeo publicado nas suas redes sociais, o parlamentar “tacou o pau” na Rádio Brado e na apresentadora Vanessa Moreira.

No meio desse bolo todo também entra o filho de Vanessa, Alexandre Moreira, candidato a vereador pelo PL, que foi derrotado nas urnas. Ele foi acusado de utilizar o fundo partidário para contratar os serviços da empresa da mãe, na qual ele também tem participações.

Derrotas nas urnas

Não dá para dizer que o PL não investiu na candidatura dos seus vereadores em Salvador, porém o resultado foi longe do esperado. Foi o caso, por exemplo, de André Porciuncula, que recebeu R$ 300 mil do diretório nacional, mas que, segundo fontes, nem sequer pisou em Salvador, resumindo sua campanha ao digital.

Outro caso foi o do vereador Isnard Araújo, que, após romper com a Igreja Universal, nem com os R$ 350 mil de doação do PL Nacional conseguiu se reeleger.

No final das contas, o PL conseguiu eleger apenas dois vereadores, e até nisso tem um certo racha. São eles: Alexandre Aleluia, que foi reeleito e cogitava até mudar de partido, e Cezar Leite, que apoia João Roma e irá para seu segundo mandato na Câmara Municipal de Salvador.