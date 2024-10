06/10/2024 às 11:56 | Autor: Da Redação ELEIÇÕES João Roma diz que PL sai fortalecido das eleições municipais Presidente do PL Bahia votou em Salvador, onde o partido apoiou a candidatura do prefeito Bruno Reis

Roma votou neste domingo no campus da Ufba, no Vale do Canela, ao lado da deputada federal Roberta Roma (PL) e os filhos - Foto: Divulgação

O presidente do PL Bahia, João Roma, destacou o fortalecimento da legenda nas eleições municipais deste domingo. Segundo o dirigente partidário, o PL está hoje estruturado, com diretório municipal em mais de 80% dos 417 municípios baianos. O líder estadual do PL vota em Salvador, onde o partido apoiou a candidatura a reeleição do prefeito Bruno Reis. Leia também: >> Bruno alfineta Geraldo e diz não ser “aquele político de enrolação” >> Após votar, Bruno confessa estar “feliz e confiante com a vitória” >> Geraldo Júnior aposta em virada nas urnas: “Vai ser histórica”



“O PL ampliou a sua capilaridade, fincando a bandeira do 22 em todo o estado. Mas o trabalho de estruturação do PL na Bahia continua. Estaremos em todos os 417 municípios baianos para chegarmos ainda mais fortes em 2026, quando pretendemos disputar novamente o governo baiano”, disse Roma que votou neste domingo no campus da Ufba, no Vale do Canela, ao lado da deputada federal Roberta Roma (PL) e os filhos. Cobertura especial A TARDE terá dia especial de cobertura das eleições neste domingo, 6. A transmissão ao vivo do A TARDE Eleições no Youtube e Instagram começa a partir das 17h, com a apuração das urnas, comentários e entradas ao vivo de repórteres espalhados por toda a cidade e direto da redação, trazendo notícias quentes e os principais bastidores do dia mais importante da política municipal. Assista abaixo:



