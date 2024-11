Flávio Bolsonaro acusa ministro do STF de fortalecer facções

Flávio Bolsonaro acusa Fachin de fortalecer facções - Foto: Jeferson Rudy | Agência Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), acusou, nesta quinta-feira, 24, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), de ter fortalecido a atuação das chamadas facções criminosas.

Flávio culpou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), que teve Fachin como relator na Corte, em 2020, pelo problema da segurança pública no Rio de Janeiro. A medida barra o uso de blindados em operações nas comunidades do estado.

A manifestação de Flávio ocorreu após a Avenida Brasil, uma das principais vias do Rio, ser palco de um tiroteio, na manhã desta quinta, 24.

"A segurança pública no Rio é mais difícil de resolver que em outros Estados. Não só por ser o berço do CV, pela topografia, por Brizola ter criado ilhas de exclusão onde a Polícia não podia entrar, na década de 80, mas agora também pelos nefastos efeitos da ADPF 635, ajuizada no STF por partido político de esquerda (PSB) e relatada pelo min. Fachin", escreveu o senador no X, antigo Twitter.

"O Rio se transformou num “bunker” de todas as facções criminosas do Brasil e das FARC, pois as decisões do ministro praticamente inviabilizaram o trabalho dos nossos policiais, que estão mais preocupados com o juiz do que com os criminosos armados de fuzis", completou.