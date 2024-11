Ciclone destelha mais de 400 casas e derruba 58 árvores no RS

Das 48 cidades afetadas, pelo menos 14 tiveram impactos na rede elétrica - Foto: © Bruno Peres | Agência Brasil

Um ciclone extra tropical que atinge o Rio Grande do Sul arrancou o telhado de cerca de 430 casas, dez escolas, sete galpões e uma igreja. Ao menos 58 árvores caíram.

O município que mais sofreu foi Sarandi, com 100 casas destelhadas e 400 pessoas impactadas. Já em Santo Antônio da Patrulha cinco escolas tiveram o teto arrancado pelo vento, sendo duas estaduais e três municipais. Postes também caíram sobre as ruas.

“Uma portada do Exército foi levada, e outra conseguiram desmontar a tempo de salvar o material. Iríamos concluir até amanhã uma passagem provisória para algumas localidades, mas com a rápida elevação do nível do rio, todo nosso serviço foi perdido”, disse Adilson Meurer, coordenador da Defesa Civil municipal de Sinimbu.

Das 48 cidades afetadas, pelo menos 14 tiveram impactos na rede elétrica e falta de luz. Em Igrejinha, as rajadas de vento chegaram a 133,2 km/h. Há alagamentos confirmados em diversas cidades, conforme a Defesa Civil.