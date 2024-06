Suspeito de incêndios criminosos é preso pela PM na BR–242 | A TARDE

Um suspeito de incêndios criminosos foi preso na tarde desta terça-feira, 4, pelas Guarnições da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) Lençóis, no município de Luís Eduardo Magalhães, no extremo-oeste do estado da Bahia.



Leia mais:

>> 'Braço' do PCC na Bahia, chefão volta a ser alvo de ação em presídio

>> Quem é Mequinho? Possível mandante de morte de músico do Afrocidade

Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias anônimas relatando que um homem estaria utilizando cigarros para atear fogo e causar focos de incêndio ao longo da BR-242, nas imediações de um posto de combustível.

Ao chegarem, os PMs constataram veracidade das informações recebidas, sendo o suspeito localizado e detido.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia que atende à região, onde a ocorrência foi registrada.



A ação faz parte de uma operação especial alusiva à Semana do Meio Ambiente, realizada na região oeste, na Chapada Diamantina e no semiárido baiano pela Cippa Lençóis.

Publicações relacionadas