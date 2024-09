Suspeito de latrocínio em Barra do Choça é preso escondido em Goiás

- Foto: Haeckel Dias / Ascom PC

Um homem suspeito de assassinar um gesseiro na cidade de Barra do Choça, em janeiro deste ano, foi preso em Rio Verde, no estado de Goiás, onde estava escondido. A informação foi divulgada besta quarta-feira, 28.

Segundo informações da polícia, a prisão se deu durante operação conjunta entre as as Polícias Civil da Bahia e de Goiás.



O suspeito, identificado como Leonardo Santa Rosa Ribeiro, tinha um mandado de prisão em aberto e era considerado foragido da Justiça, pelo latrocínio do gesseiro Márcio Dias Lima.



A polícia destacou que os trabalhos do caso continuam, com o objetivo de localizar o outro suspeito do crime.

Quem tiver informações do paradeiro do suspeito pode entrar em contato através do Disque-Denúncia da Delegacia Territorial de Barra do Choça, através do número de WhatsApp (77) 3436-1001. O cidadão poderá informar, em total sigilo, o paradeiro do procurado.