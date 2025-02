Suspeito de liderar esquema de clonagem de cartões é preso na Bahia

O suspeito é apontado como o chefe do esquema - Foto: Reprodução/TV Bahia

Na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, um homem de 33 anos foi preso em flagrante na última quinta-feira, 23, suspeito de liderar um esquema de clonagem de cartões de crédito que causou prejuízo de R$ 40 mil às vítimas.

A investigação começou após clientes de um posto de combustíveis denunciarem cobranças indevidas em seus cartões. Segundo a Polícia Civil, o gerente do estabelecimento forneceu imagens de câmeras de segurança e informações das transações, o que permitiu identificar que as compras eram realizadas por meio do aplicativo do posto.

O suspeito, apontado como o chefe do esquema, foi detido em frente ao estabelecimento e, ao ser levado para o Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep), confessou os crimes. Ele revelou que utilizava aplicativos de mensagens para obter as informações dos cartões clonados.

De acordo com a polícia, o homem contava com a colaboração de três funcionários do posto, que foram ouvidos e liberados após prestarem depoimento.

O suspeito foi encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde permanece à disposição da Justiça enquanto as investigações continuam.