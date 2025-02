Prefeitura abre inscrições para educadores sociais no Carnaval 2025

Os profissionais selecionados estarão presentes nos circuitos oficiais da festa e em bairros - Foto: Divulgação / SEMPRE

A partir da próxima segunda-feira, 27, a Prefeitura de Salvador dará início ao processo seletivo simplificado para contratação de educadores sociais que atuarão no Carnaval 2025. A iniciativa é organizada pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). O edital está disponível na edição do Diário Oficial do Município (DOM) do último dia 18, acessível pelo site oficial (www.dom.salvador.ba.gov.br).

Ao todo, são oferecidas 78 vagas, com reserva de 5% para pessoas com deficiência e 30% para candidatos pretos e pardos, em conformidade com a legislação vigente. Os interessados devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e efetuar a inscrição por meio do site https://selecaocarnavaledital012025.salvador.ba.gov.br, mediante o pagamento de uma taxa de R$10. Os selecionados atuarão sob o Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

“Esse é apenas um dos primeiros passos para fazer do Carnaval de Salvador o mais inclusivo e social. Desta forma, não podemos deixar de investir na ampliação de nossa equipe, de forma a fazer valer os direitos de nossas crianças e adolescentes, bem como adultos em situações de vulnerabilidade identificados pela incidência de situações de risco ou violações de direitos”, destacou o secretário da Sempre, Júnior Magalhães.

Os profissionais selecionados estarão presentes nos circuitos oficiais da festa e em bairros que também recebem a folia carnavalesca. Suas atividades incluirão o cadastramento de pessoas, a realização de ações educativas, o fornecimento de orientações e o encaminhamento de casos para a rede de serviços socioassistenciais ou para órgãos responsáveis pelo sistema de garantia de direitos.