Suspeito de matar ex-companheira em MG é preso ao se esconder na Bahia

- Foto: Divulgação PM

Um homem suspeito de matar a ex-companheira na frente do pai dela, em Minas Gerais, foi preso na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, nesta quinta-feira, 9.

O procurado foi localizado escondido em um hotel do município, após policiais militares receberem informações sobre o paradeiro dele. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem confessou o crime ao ser abordado no estabelecimento.

Além de uma espingarda, que foi usada no feminicídio, notas promissórias, cheques e uma "quantia significativa" de dinheiro foram achados no quarto do suspeito. O valor, no entanto, não foi detalhado.

Leia também:

>> Diretor do BBB 25 dispara contra Gracyanne e os 40 ovos por dia

>> Andressa Urach revela se ainda é garota de programa após sucesso

>> Traficante é morto após trocar tiros com a Rondesp em Boca da Mata

Após a prisão, o homem foi encaminhado para a delegacia da cidade, com o material e o carro usado por ele. A polícia não informou se o suspeito será transferido para Minas Gerais.

Mulher morta na frente do pai

Segundo detalhes da PM, o suspeito e a vítima foram casados por 11 anos. O crime aconteceu no dia 2 de janeiro, um mês depois que a mulher pediu o fim do relacionamento, na cidade de Curral de Dentro (MG). O término não era aceito pelo homem.