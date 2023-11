Suspeito de matar ex-namorada e atual dela é preso no litoral; confira | A TARDE

Um homem, de 31 anos, suspeito de matar a tiros a ex-namorada e o atual companheiro dela em Canavieiras, no extremo sul da Bahia, foi preso em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele estava foragido e foi detido na quarta-feira, 1º. O acusado entrou em luta corporal com policiais militares antes de ser detido em um ponto de tráfico de drogas na Baixada Santista. As informações são do g1.

O crime aconteceu no último dia 25 de setembro. O suspeito teria pulado o muro do imóvel para atirar contra o casal. Valéria França Guimarães, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O companheiro dela, Wellington Gonçalves de Carvalho, de 35, foi encaminhado para um hospital na cidade, mas chegou na unidade de saúde já sem vida.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi pego em um ponto de tráfico de drogas no bairro Cachoeira, em Guarujá, em são Paulo, nesta quarta-feira, 1º. Conforme a PM, ele tentou fugir ao ser abordado por agentes que faziam ronda no local.



Durante a abordagem, o foragido demonstrou estar "alterado", conforme registrado em boletim de ocorrência. A Polícia Militar acrescentou a necessidade do uso de "força proporcional" para deter o homem, após "breve luta corporal" com ele.