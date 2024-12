Suspeito de tráfico de drogas é preso em Lauro de Freitas

Com o homem, foi apreendido diversos pacotes com pedras de crack - Foto: Divulgação | PC

Um homem foi preso nesta sexta-feira, 29, suspeito de de ser um dos responsáveis pelo tráfico de drogas na localidade do Guingoma/Caji, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador.

Segundo a Polícia Civil, durante diligências na região, os policiais identificaram o investigado em atitude suspeita. Com o homem, foi apreendido um pacote com grande quantidade de pedras de crack, já embaladas para comercialização.

Ao ser interrogado, o suspeito indicou que outra porção da droga estaria enterrada em um terreno próximo ao aterro sanitário.

Após buscas no local indicado, os investigadores encontraram 47 sacos com frascos Eppendorf com pedras de crack e um caderno com anotações, armazenados em um recipiente plástico.

O material apreendido foi encaminhado para perícia. O suspeito realizou os exames legais e está à disposição do Poder Judiciário.