Suspeito de tráfico morre em confronto com a PM no Cabula

Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região do Cabula, em Salvador, morreu na noite de quinta-feira, 5, após ser baleado durante troca de tiros com policiais militares.

De acordo com o registro no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoao confronto aconteceu quando os pms estavam realizando rondas na região do Cabula quando, ao tentar abordar um veículo, um dos ocupantes atirou contra as guarnições.



No revide, um homem, identificado como Paulo César dos Santos Pires Filho, de 34 anos, foi baleado e socorrido ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiu.

Conforme a PM, com ele, foram apreendidos uma pistola, um carregador alongado, munições de calibre 380, três tabletes de maconha e 100 porções da droga embalada, 568 pedras de crack, dinheiro em espécie (reais e pesos argentinos), sete cartões de crédito.

Todo o material apreendido foi encaminhado para o registro da ocorrência no DHPP.