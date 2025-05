Suspeito é preso após manter companheira em cárcere privado na Bahia

A prisão aconteceu na sexta-feira, 25 - Foto: Divulgação Ascom PC-BA

Um homem de 24 anos foi autuado em flagrante pela Polícia Civil, acusado de estuprar, sequestrar e manter em cárcere privado sua companheira, de 27 anos, na cidade de Xique-Xique, na Bahia. A prisão aconteceu na sexta-feira, 25, após familiares da vítima registrarem um boletim de ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, os policiais receberam a informação de que a mulher estava em um posto de saúde do município junto com o suspeito. No local, a vítima conseguiu pedir socorro a uma enfermeira. As equipes, que já realizavam a vigilância, resgataram a mulher e prenderam o agressor em flagrante.

A mulher, que estava com marcas das agressões, recebeu atendimento médico. Ela afirmou que foi proibida de sair de casa, trabalhar ou contatar familiares, além de sofrer ameaças de morte e abusos sexuais. A vítima relatou ainda que o suspeito faz uso de drogas e de bebida alcoólica.

O preso foi submetido aos exames de praxe e está à disposição do Poder Judiciário.