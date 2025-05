Suspeitos amarram funcionários e roubam empresa em Lauro de Freitas

Notebooks e celulares foram levados - Foto: Ilustrativa/Polícia Civil

Um grupo de homens armados invadiu uma empresa na Avenida Santo Amaro de Ipitanga, no bairro de Vida Nova, em Lauro de Freitas, e roubou uma grande carga de produtos eletrônicos. Durante a ação, os criminosos renderam os funcionários, os trancarando em um banheiro da unidade.

De acordo com a Polícia Civil, cerca de 80 pacotes de produtos eletrônicos foram levados, incluindo notebooks, celulares, peças de computador, entre outros itens. A unidade territorial da polícia realiza diligências para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.