Suspeitos de apoiar fuga de policial da prisão são alvos de operação | A TARDE

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira, 4, contra cinco suspeitos de envolvimento na fuga do PM Diego Kollucha no último dia 27 de março, do presídio do Batalhão de Choque, em Lauro de Freitas. O policial é acusado pelo homicídio qualificado de Juliana de Jesus Ribeiro, ocorrido no dia 23 de maio de 2023, no município de Saubara.

De acordo com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), dois parentes dos investigados foram presos em flagrante por posse ilegal de armas. Foram apreendidos talões de cheque, munição, armas, documentos, celulares, chips e cartões de memória. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Feira de Santana e Itaberaba.

Conforme as investigações, a fuga de Diego Kollucha teria sido planejada e tido o auxílio direto dos suspeitos, entre eles um policial militar. O soldado fugitivo foi recapturado no dia 29 de março em Feira de Santana, para onde teria se deslocado por meio de apoio logístico e operacional dos investigados. O cumprimento dos mandados tem o objetivo de obter mais elementos probatórios da efetiva participação dos alvos.

No dia da fuga, Kollucha se encontrava preso cautelarmente no Batalhão de Choque, por responder a processos criminais por homicídios cometidos nos municípios de Santo Estevão e Saubara. Ele também é investigado por crimes de extorsão mediante sequestro e de integrar organização criminosa, acusações realizadas como desdobramentos da “Operação salobro”, que investiga a participação de PMs em milícias na região de Santo Estévão.





Divulgação | MP-BA