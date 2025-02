Suspeitos de clonar cartões são presos em flagrantes

Polícia Civil prende duas pessoas e cumpre seis mandatos de busca e apreensão em Vitória da Conquista - Foto: Divulgação/Sindpesp

Duas pessoas foram presas em flagrante e seis mandatos de busca e apreensão foram cumpridos em Vitória da Conquista, na terça-feira, 21. Os alvos são envolvidos em vários golpes de clonagem de cartões, e tinham como foco empresas do comércio varejista da região.

As investigações iniciaram após a prisão de um homem por receptação de mercadorias, em agosto do ano passado. Os suspeitos foram identificados com o apoio de vídeos e fotos.

De acordo com a Polícia Civil, os prejuízos causados pelos criminosos passam da marca de R$ 500 mil. Em meio às vítimas, estão grandes empresas varejistas e postos de combustíveis.

Segundo o inquérito, o grupo clonava cartões de débito e crédito de várias vítimas em diversos estados, além de retirar valores de contas bancárias.

Segundo o delegado Odilson Pereira Silva, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DFRV), pelo menos quatro núcleos desta quadrilha foram identificados. Um responsável por colher informações de funcionários de bancos e empresas, como senhas, saldos e transações bancárias entre pessoas físicas e jurídicas.

"O segundo núcleo falsifica os cartões e links. O terceiro aplica os golpes propriamente ditos, comprando em empresas do ramo varejista, muitas vezes com a participação de funcionários. Já o quarto núcleo é composto por receptadores que compram os produtos por um preço abaixo do mercado", detalhou o chefe da unidade policial.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos:

11 cartões bancários;

oito celulares;

três notebooks;

três pendrives;

uma pistola calibre 380;

um carro com restrição de furto;

um computador;

e uma máquina de cartão.

Todos os suspeitos foram indiciados por furto qualificado mediante fraude, estelionato, associação criminosa e receptação. Os presos em flagrante foram submetidos aos exames de praxe e permanecem à disposição da Justiça.