Funkeiro é acusado de agredir a namorada grávida: "Puxou meu cabelo"

MC Aleff foi acusado de agressão pela namorada grávida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Conhecido como MC Aleff, o funkeiro Alef Yuri dos Santos Pitoco foi denunciado por agressão pela namorada, Thamires Ribeiro Alves, que está grávida de 10 semanas. A denúncia, feita no início de janeiro, trouxe à tona relatos de violência que teriam ocorrido na noite de Ano Novo.

Thamires, que obteve uma medida protetiva contra o cantor, que agora está proibido de se aproximar dela a menos de 200 metros e de tentar qualquer contato, contou à coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, que a agressão ocorreu após uma discussão na virada do ano.

Segundo ela, MC Aleff ficou alterado, a acusou de “fazer ele de otário” e a agrediu fisicamente. “Ele me puxou o cabelo e colocou um travesseiro na minha boca para eu não gritar”, afirmou Thamires.

O caso teve desdobramentos na madrugada, quando o cantor quebrou objetos da casa antes de sair, permitindo que Thamires recolhesse seus pertences e fosse para a casa da mãe.

A vítima contou que já havia presenciado outros episódios de violência e instabilidade emocional por parte do cantor antes do Ano Novo. Nas ocasiões mencionadas, MC Aleff teria quebrado o celular e um óculos dela por desconfiança de infidelidade. Ela também relatou incidente em que MC Aleff jogou um pote de requeijão nela durante uma visita à casa da família dele.

Desde a emissão da medida protetiva, o cantor não tentou mais contatar Thamires, de acordo com ela. “Nunca mais. Mas acredito que ele foi notificado”, afirmou a jovem, que seguiu: “Vou criar meu filho sozinha e vou me tratar, porque foi alguém que eu amei e me machucou”.