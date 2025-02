Noivo de Lexa pede respeito após cantora ser internada: “Recuperação”

Lexa está internada com pré-eclâmpsia em São Paulo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora Lexa está internada com pré-eclâmpsia em São Paulo e os familiares da artista se pronunciaram sobre o caso. A internação aconteceu nessa terça-feira, 21, e ainda não se sabe as condições da famosa.

Em entrevista à revista Quem, Ricardo Vianna, noivo da artista, pediu respeito ao momento do casal: “Eu gostaria muito da ajuda de vocês para respeitarem esse momento para que eu possa me concentrar aqui na recuperação da Lexa e da minha filha. Toda nossa energia está voltada para isso no momento”, disse.

A assessoria de Lexa disse, ao Metrópoles, que Darlin Ferrattry, mãe da cantora, estava indo do Rio de Janeiro para São Paulo, para poder encontrar com a filha. “Ela está vindo do Rio e chegará à tarde para saber o real estado da Lexa e da Sofia. Ela não ainda não saiu do Rio, por condições emocionais mesmo”, disse o assessor da cantora.

Lexa está grávida de 6 meses de Sofia, do relacionamento com Ricardo Vianna. Ontem, ela anunciou que não sairá como rainha de bateria da Unidos da Tijuca no Carnaval 2025, para focar na gravidez. “A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha”, explicou.