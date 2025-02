Lexa é internada em SP com pré-eclâmpsia: entenda o quadro

A artista está à espera da primeira filha, Sofia - Foto: Reprodução Sociais

A cantora Lexa, de 29 anos, foi internada em São Paulo após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia. O quadro pode ocorrer em qualquer gestante durante a segunda metade da gravidez ou até seis meses após o parto.

A artista está à espera da primeira filha, Sofia, fruto do relacionamento com o ator Ricardo Vianna. Por causa do quadro e visando garantir a segurança da gestação, Lexa tomou a decisão de cancelar sua participação como rainha de bateria da Unidos da Tijuca no Carnaval 2025.

A escolha foi anunciada em seu perfil oficial, onde a cantora desabafou sobre o momento. “Meu maior sonho era desfilar com a barriga à mostra, mas, agora, minha prioridade é a saúde da Sofia. Quero minha filha em segurança”, declarou.

De acordo com o manual MSD, a pré-eclâmpsia é uma complicação gestacional caracterizada pelo surgimento de hipertensão arterial após a 20ª semana de gravidez, frequentemente acompanhada de excesso de proteína na urina.