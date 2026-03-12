Talk Mulheres Inspiradoras traz liderança feminina para a mesa de discussões

2ª edição do Mulheres Inspiradoras reúne nomes de peso - Foto: Pedro Accioly | Divulgação

O mês de março marca a luta das mulheres por espaços justos na sociedade, englobando também posições de poder e liderança. Dentro das discussões sobre o tema, a presidente da Associação dos Lojistas do Shopping da Bahia (ALSCIB), Graça Valadares, promoveu, nesta quinta-feira, 12, a segunda edição do Talk Mulheres Inspiradoras.

Presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), a segunda mulher a ocupar o posto em 214 anos de instituição, Isabela Suarez foi a convidada especial do encontro. A empresária, que também preside a Fundação Baía Viva, falou sobre sua trajetória de sucesso e sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na busca por espaços de liderança e autonomia.

Autonomia e segurança

Isabela Suarez destacou, em entrevista ao Portal A TARDE, a importância de de eventos como o Talk Mulheres Inspiradoras, fazendo também um chamado coletivo para as discussões sobre o papel da mulher na sociedade.

A empresária citou os casos recentes de feminicídio, apontando também a necessidade da promoção de políticas que garantam a autonomia financeira e, consequentemente, a liberdade feminina.

"Um papo descontraído, mas ao mesmo tempo chamando a atenção para a reflexão, porque por mais que março nos convide a reflexões e seja sempre um mês para comemorar os avanços, eu acho que março a gente começa com um gosto amargo em relação aos índices alarmantes de feminicídio, que nos coloca numa posição de continuar lutando cada vez mais, ocupando espaço, brigando por uma cidade que nos garanta mais proporcionalidade, mais acesso ao capital, que essa é uma campanha especificamente que a gente tem lançado a partir da Associação Comercial da Bahia, que a verdadeira liberdade feminina começa a partir da autonomia financeira", pontuou a presidente da ACB.

Na mesma linha, Graça Valadares, presidente da ALSCIB, falou sobre a roda de conversa, que teve a jornalista Gabi Monteiro como mediadora. Ela ainda afirmou que a iniciativa tem como objetivo reforçar a força feminina.

"Essa é a missão da associação, promover esses eventos, porque nós acreditamos muito na força feminina, mas, às vezes, a própria mulher não tem noção da força que tem dentro dela", afirmou.

Papel de destaque

Isabela Suarez reforçou ainda que as conversas acerca do papel da mulher nas estruturas de poder, passam pela garantia do protagonismo feminino, ressaltando também a atuação da ACB nesse processo.

A sororidade também é essencial, segundo a empresária, para a conquista de uma sociedade mais justa para que as mulheres deixem de ser vistas em ambientes de trabalho apenas como "referências".

"Incentivar as mulheres a buscarem esses espaços e, ao mesmo tempo, falar um pouco das conquistas, o que a gente vem fazendo à frente da instituição para melhorar a atuação do campo feminino para ampliar a participação da mulher nos quadros corporativos. Que ela não seja apenas um sujeito de referência, que a gente, efetivamente, passe a protagonizar muitas histórias, e que eu como a segunda mulher a dirigir a instituição em 214 anos, tenho o dever de abraçar e de fazer valer o verdadeiro significado da palavra sororidade, que é a irmandade, e abrir espaço para que a gente continue cada vez mais alcançando e ampliando esse movimento para uma sociedade mais justa para todas nós", afirmou.