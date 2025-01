Tarde de terror em Lauro termina com três mortos, sete presos e dois apreendidos

Bandidos se renderam após negociação com o Bope - Foto: Reprodução

Ao menos sete pessoas foram presas e um arsenal apreendido em uma tarde de terror em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Os suspeitos assassinaram três pessoas em um bar e na tentativa de fuga fizeram uma mulher de refém. O caso aconteceu neste domingo, 29.

Leia Mais:

>> Baiana é morta no Rio após motorista de app entrar por engano em comunidade

>> Homem morre em acidente entre carro e moto na Avenida Bonocô, em Salvador

De acordo com as informações da Polícia Civil, ao todo, sete Autos de Prisão em Flagrante (APF) e dois Autos de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional (AAFAI) pelos crimes de homicídio, sequestro e cárcere privado, porte e posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa foram lavrados pela 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas).

As vítimas foram identificadas como Nilton dos Santos Pereira, 44 anos, Ruan Vitor Pereira Santos, 23, e Edielson Santos Dias, 18. Os corpos foram encontrados com marcas de disparos de arma de fogo na Rua Lagoa dos Patos, bairro de Vila Praiana.

Segundo a Polícia Militar, os militares acionaram o Bope que prontamente iniciou o protocolo de gerenciamento de crise. Durante a ação, os criminosos chegaram a efetuar novos disparos em direção aos militares. O processo de negociação acabou com a liberação da refém e a rendição dos homens, sendo que outros dois resistentes foram encontrados nas proximidades, um foi detido e outro encaminhado ao Hospital Menandro de Faria, com ferimento no pescoço.

| Foto: Divulgação PM

Com os suspeitos, foram apreendidas cinco pistolas de variados calibres, um fuzil .556, uma submetralhadora .40, uma espingarda calibre .12, 14 carregadores de arma de fogo (comum, alongado, caracol), 172 munições de diversos calibres, seis placas balísticas, três capas de coletes, um cinto de guarnição, dois coldres, dois porta carregadores, uma faca, dez celulares, dois relógios, três correntes e dinheiro em espécie.

Os suspeitos e todo material apreendido foram encaminhados à 23ª DT, para registro da ocorrência