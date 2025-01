Taxista e passageiro são assassinados na saída do ferry-boat

De acordo com a Polícia Civil, Rogério era taxista - Foto: Reprodução/Redes sociais

Uma confusão terminou em tragédia com a morte de dois homens na noite desta quinta-feira, 16. Entre as vítimas, está um taxista identificado como Rogério Borges de Santana, de 60 anos, que dirigia para três pessoas que desembarcaram do Terminal Marítimo de Bom Despacho, em Vera Cruz.

A outra vítima foi identificada como Jonathan dos Santos Lopes, de 25 anos. Ele teria entrado no veículo com mais duas pessoas que conseguiram fugir do local e foram socorridas para uma unidade hospitalar da região.

Informações preliminares apontam que a motivação do crime seria uma desavença ocorrida dentro de uma embarcação do Ferry-boat. Contudo, a Internacional Travessias Salvador, responsável pelas operações no sistema, afirma que o crime não tem relação com o Ferry-Boat e que "não houve registro de incidente em nossas operações".

A autoria e a motivação do crime ainda estão sendo apuradas. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar as perícias e a remoção dos corpos por meio da expedição de guias.