Suspeito de matar homem após discussão por reforma na Bahia é preso

Vitor Rubato Crdoso foi morto a tiros na tarde de segunda-feira, 13 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O suspeito de matar Vitor Rubato Cardoso, de 34 anos e balear o pai dele após uma briga por causa de uma reforma de telhado em Jequié, na Bahia, foi preso em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, na quinta-feira, 16.

Ele foi encontrado durante uma operação conjunta entre forças de segurança da Bahia e do Rio, após investigações que revelaram seu plano de fuga. O homem, integrante de uma facção criminosa de Jequié, também é acusado de homicídio em 2012.

Segundo o G1, com mandado de prisão em aberto, ele foi levado para a Delegacia de Duque de Caxias e será encaminhado à Bahia após audiência de custódia.

Relembre o caso

Vitor Rubato Crdoso foi morto a tiros na tarde de segunda-feira, 13, no bairro Pompílio Sampaio, em Jequié. De acordo com informações preliminares, pai e filho foram até a residência do pedreiro para discutir sobre o conserto de um telhado.

Durante a conversa, houve um desentendimento, e o pedreiro disparou contra as vítimas. Após o ataque, o suspeito fugiu do local em uma bicicleta. Pai e filho foram socorridos e levados para o Hospital Geral Prado Valadares. Vitor Rubato recebeu atendimento, mas não resistiu.