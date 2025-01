Operação prende suspeitos de tráfico de drogas no Sertão baiano

Operação Alvorada, deflagrada pelas Polícias Civil e Militar na quinta-feira, 16. - Foto: Divulgação / Ascom-PC

Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos durante a Operação Alvorada, deflagrada pelas Polícias Civil e Militar na quinta-feira, 16, para combater o tráfico de drogas nos municípios de Campo Formoso e Antônio Gonçalves. A ação resultou na prisão de dois suspeitos de envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas. Outras três pessoas foram conduzidas por posse de entorpecentes.

Durante as investigações, foi identificado que um dos alvos utilizava uma borracharia no centro da cidade e um restaurante na entrada do município como fachadas para suas atividades ilícitas. Também chamou atenção a evolução patrimonial incompatível com os negócios declarados como lícitos.

No cumprimento dos mandados, foram apreendidos 46 quilos de maconha na residência de um dos investigados, além de comprovantes de depósitos bancários, anotações financeiras relacionadas ao narcotráfico e balanças de precisão. Na borracharia, três porções de maconha embaladas para venda foram encontradas.

Entre os materiais apreendidos também estão três porções de erva seca embaladas, duas balanças, 22 eppendorfs contendo cocaína, uma porção contendo cocaína, um marcador de airsoft semelhante a um fuzil M16, dois veículos caminhonete, uma motocicleta e R$ 2.500 reais.

Os flagranteados realizaram os exames legais, foram encaminhados ao Conjunto Penal de Juazeiro, onde permanecerão à disposição da Justiça Criminal.