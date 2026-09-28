Tenente da Polícia Militar morre em acidente na BA-131

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O trágico acidente aconteceu na noite deste domingo, 27, na rodovia BA-131, especificamente no trecho que liga os municípios de Piritiba e Miguel Calmon, nas proximidades do portal de entrada da cidade, no sentido Piritiba.

De acordo com informações do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o veículo conduzido pelo motorista saiu da pista e acabou capotando às margens da estrada.



Equipes de resgate foram acionadas imediatamente, mas a vítima já não apresentava sinais vitais.

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Identificação e Atuação da Vítima

A vítima fatal foi identificada como o Tenente PM Edilson Rosa Lima, amplamente conhecido por amigos e colegas como “Pozinho”. Natural da própria região de Miguel Calmon, o policial militar era lotado no 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM), sediado em Jacobina, onde desempenhava suas funções de segurança pública.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) compareceu ao local para realizar a perícia técnico-científica e os procedimentos de praxe. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina.



A Polícia Militar informou que a dinâmica e as circunstâncias que provocaram a perda de controle do veículo serão devidamente apuradas, e o fluxo da rodovia não precisou ser interditado.

Notas de Pesar e Solidariedade

Diante da perda repentina, a Polícia Militar da Bahia (PMBA) emitiu uma nota oficial lamentando profundamente o falecimento do tenente, prestando total solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda enlutados.

A Prefeitura de Miguel Calmon também publicou uma nota de pesar, exaltando o legado e a trajetória de Edilson no município:

“A Prefeitura Municipal de Miguel Calmon manifesta profundo pesar pelo falecimento do Tenente PM Edilson Rosa Lima, vítima de um trágico acidente ocorrido na noite deste domingo, 27 de setembro de 2026.”