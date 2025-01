Tentativa de feminicídio deixa criança e homem ferido na Bahia

O suspeito passará por audiência de custódia nesta terça-feira, 7 - Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

Na madrugada de domingo, 5, um menino de 12 anos e o ex-companheiro da mãe dele foram baleados em Ibirapuã, no extremo sul da Bahia, durante uma tentativa de homicídio direcionada à mulher. O suspeito, identificado como Juciel Rocha de Jesus, foi preso em flagrante logo após o ataque.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu após o suspeito, um ex-companheiro da vítima, não aceitar o fim do relacionamento. Ele já havia agredido a mulher, que buscou abrigo com outro ex-namorado. O agressor a perseguiu até o imóvel e exigiu que ela saísse. Diante da recusa, ele disparou duas vezes.

Um dos tiros acertou João Paulo Rodrigues Carnal, de 12 anos, na cabeça, enquanto o outro atingiu Orlando Dias Nascimento, no pescoço. O menino foi socorrido e levado para o Hospital Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, enquanto o homem ferido foi atendido no Hospital Municipal de Ibirapuã. Não há informações sobre o estado de saúde de ambos.

Após o crime, Juciel Rocha tentou fugir e se esconder em uma fazenda, mas foi localizado pela polícia. Durante a abordagem, a arma usada no ataque e uma motocicleta foram apreendidas. A motocicleta foi encaminhada para a Delegacia de Ibirapuã, enquanto a arma e o suspeito foram levados para Teixeira de Freitas, onde ele permanece à disposição da Justiça. Juciel Rocha passará por audiência de custódia nesta terça-feira, 7.