Teto de almoxarifado de hospital municipal desaba na Bahia

- Foto: Prefeitura Municipal de Curaçá

O teto do almoxarifado do Hospital Municipal de Curaçá, no norte da Bahia, desabou neste sábado, 4, mas, apesar do susto, não houve ferido.

Por meio de nota, a prefeitura afirmou que a "equipe da unidade trabalha para minimizar os impactos causados pelo desabamento e garantir que o atendimento à população não seja comprometido".

Leia também:

>> “Não é apropriação”, diz produtora sobre Samba de São Lázaro no Pelô

>> Policial influencer é morto a tiros por colega de trabalho; vídeo

>> Tempestade perigosa vai provocar frio intenso e nevascas nos EUA

No espaço, eram guardados arquivos do hospital, prontuários de pacientes, armários, fogões e outros equipamentos. A área foi isolada após o ocorrido.

Uma perícia será feita para investigar a causa do desabamento e saber como o incidente pode afetar o funcionamento do hospital.