TJ-BA elege Cynthia Resende como presidente; confira Mesa Diretora | A TARDE

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) elegeu nesta terça-feira, 14, sua nova Mesa Diretora que será liderada pela presidente eleita, a desembargadora Cynthia Maria Pina Resende. O mandato da magistrada se iniciará em 2024, com duração de dois anos, até 2026, sem direito à reeleição.

Cynthia foi eleita em uma sessão plenária que se iniciou na manhã desta terça, com a participação de 62 dos 70 desembargadores do TJ-BA. A eleita somou 46 votos, contra 15 de seu adversário, Pedro Augusto Costa Guerra. A votação ocorreu por meio de sistema eletrônico, em escrutínio secreto.

A nova presidente do TJ-BA assumirá o posto no lugar do atual comandante do Poder Judiciário baiano, o desembargador Nilson Soares Castelp Branco.

Também foram eleitos para a Mesa Diretora do TJ-BA os desembargadores João Bôsco de Oliveira Seixas, como 1º vice-presidente; José Alfredo Cerqueira da Silva, 2º vice-presidente; Roberto Maynard Frank, corregedor-geral; e Pilar Célia Tobio de Claro, corregedora das comarcas do interior.

Para os cargos de ouvidor e ouvidor substitutos, foram escolhidos os desembargadores Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto e Baltazar Miranda Saraiva, respectivamente. Cada posto foi escolhido independentemente, sem formação de chapa.