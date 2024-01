TJ-BA inaugura novo Fórum no município de Belo Campo | A TARDE

O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA) inaugurou, na manhã desta terça-feira, 16, o novo Fórum da Comarca de Belo Campo. A Comarca recebeu, ainda, dois novos equipamentos: a Sala Passiva de Videoconferência para ampliação do juízo 100% Digital e a Sala de Depoimento Especial. As obras foram realizadas pela CFA Construtora.

A cerimônia teve a presença do presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB) e prefeito do município, Quinho, bem como do presidente do TJBA, Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, além de secretários, vereadores e da população que prestigiou o evento.

“Esse momento é um marco histórico para nossa cidade. Belo Campo ganha um presente e estou muito feliz por estar inaugurando uma obra de tamanha importância. Um espaço dedicado à justiça, ao diálogo e progresso para que nossas crianças e adolescentes tenham um melhor atendimento, com mais qualidade. Juntos estamos construindo a Belo Campo que sonhamos e o caminho para um futuro mais justo e equitativo”, declarou o prefeito e presidente da UPB, Quinho.



Após a cerimônia os presentes visitaram os novos espaços do Fórum e, depois, participaram do descerramento das placas de inauguração da Sala Passiva e da Sala de Depoimento Especial.