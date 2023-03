TJBA exclui juízes de 1º Grau de seminário em alusão a Ruy Barbosa

A Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB) alegou que os magistrados de 1º Grau do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) não foram convidados para palestrar no “Seminário Ruy Barbosa, do Império à República, uma vida dedicada à Nação”, promovido pela Corte mais antiga das Américas. O evento, promovido para celebrar os 100 anos de morte de Ruy Barbosa, será realizado nesta quinta-feira, 9, e sexta-feira, 10.

Em crítica, a Amab afirmou que o TJBA "optou por prestigiar outros operadores do Direito em detrimento dos seus próprios juízes".

Para a AMAB, "a não participação de Magistrados de 1º Grau como palestrantes em um evento deste porte é mais um indicativo de que a classe não tem voz e vez com a atual gestão do TJBA". Além disso, a associação ainda "considera como lamentável deixar de fora desta celebração aqueles que, realmente, no dia a dia, entregam a prestação do serviço jurisdicional ao cidadão".

Segunda a Amab, a concepção da programação do seminário causou indignação entre os juízes e juízas da Bahia, pois não faltam nomes de Magistrados baianos aptos a falar sobre o célebre Ruy Barbosa. Para a associação, a presença de Juízes e Juízas de 1º Grau como palestrantes, com certeza, abrilhantaria ainda mais o evento,

O seminário busca retratar através de diversas palestras os diversos perfis de Ruy Barbosa como advogado, político e jornalista, além de sua atuação e reconhecimento internacional, como o Águia de Haia.