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CHOQUE ELÉTRICO

Trabalhador morre eletrocutado durante montagem de circo na Bahia

Outros quatro homens ficaram feridos após receberem descarga elétrica

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

29/03/2026 - 20:15 h

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Circo Washington
Circo Washington -

Um trabalhador morreu elotrocutado, neste sábado, 28, durante a montagem de um circo no município de Irajuba, no sudoeste da Bahia. A vítima foi identificada como Ednaldo dos Santos Souza, de 27 anos.

Além do jovem, outros quatro homens ficaram feridos após receberem choques elétricos no Circo Washington. Não há informações sobre o estado de saúde deles e nem sobre o que teria causado o acidente.

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Em nota divulgada nas redes sociais, a Rede Circo - União de Circenses Itinerantes da Bahia, lamentou o caso, se solidarizou com a família de Ednaldo, com os feridos e com o Circo Washington, que compartilhou a publicação.

Segundo a associação, este caso não se trata de um caso isolado. Desta forma, ela pede respeito das prefeituras municipais, convoca a União dos Municípios da Bahia (UPB) a abrir diálogo direto com representantes circenses e defende o direito de todo circo de circular e trabalhar com dignidade em qualquer município baiano.

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Tags:

acidente Bahia Circo

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