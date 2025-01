Trabalhadores resgatados em obra da BYD voltaram para China

Trabalhadores também já receberam os valores referentes à rescisão dos contratos - Foto: Arquivo Pessoal

O grupo de trabalhadores, que atuava na obra de construção da fábrica da BYD, na cidade de Camaçari, retornaram para a China após serem resgatados de um ambiente com condições análogas à escravidão. A informação foi divulgada durante audiência entre a BYD Auto do Brasil Ltda. e as três empresas terceirizadas que aconteceu nesta terça-feira, 7.

Os trabalhadores também já receberam os valores referentes à rescisão dos contratos. As empresas se comprometeram a encaminhar ao Ministério Público do Trabalho (MPT) os documentos que comprovam os créditos dos valores e o custeio do retorno para casa. A proposta de termo de ajuste de conduta que seria apresentada neste encontro ficou para a próxima semana, quando o relatório da fiscalização realizada no canteiro de obras estará finalizado.

A audiência que aconteceu nesta terça-feira é a segunda em que o MPT e os órgãos que realizaram a operação de fiscalização na planta onde a BYD está construindo uma fábrica na Bahia realizam com as empresas. Durante a inspeção, ficou constatada a ocorrência de trabalho análogo ao de escravos e tráfico internacional de pessoas com fim de submissão ao trabalho escravo. Foram resgatados 163 trabalhadores, imediatamente afastados do trabalho e alojados em hotéis da região até que fossem providenciadas as passagens de retorno. Também foram interditadas as cozinhas de dois alojamentos, uma serra e uma área de escavação profunda no canteiro.

O relatório final da fiscalização, com todos os detalhes da operação e a lista das irregularidades identificadas, não ficou pronto a tempo de ser apresentado na audiência. Ele será encaminhado às empresas nos próximos dias junto com uma minuta de TAC, que deverá ser analisada e discutida em nova audiência a ser agendada. Antes disso, as empresas deverão comprovar os pagamentos feitos aos trabalhadores resgatados e o custeio de sua viagem de retorno.