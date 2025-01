Tráfego de veículos será alterado na BR-324 para continuação de obra

- Foto: Embasa

O tráfego de veículos na via marginal da BR-324, sentido Salvador-Feira de Santana, será alterado temporariamente a partir deste sábado, 18, às 8h da manhã, para a continuidade das obras de duplicação da adutora principal de água tratada que atende a capital e região metropolitana.

Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a interdição começará na via marginal, na altura da empresa Minusa, onde os veículos deverão retornar por um acesso provisório à rodovia, com possiblidade de voltar à marginal logo depois do viaduto, da região conhecida como Brasilgás.

Conforme a empresa, as mudanças no tráfego deverão ocorrer até o início de março, quando será concluída a intervenção no trecho. Durante a obra serão implantados 200 metros de rede adutora de grande porte.

Novas opções

Para quem está na marginal e precisa ter acesso ao viaduto, os condutores deverão entrar na Av. Marechal Rondon, atualmente via mão única, e que será transformada em mão dupla, conforme as placas de sinalização instaladas no local.

Por causa da intervenção, um dos pontos de ônibus localizados no trevo do viaduto será deslocado para antes do bloqueio. Já os pontos de ônibus localizados Rua da Bolívia serão remanejados para a Av. Aliomar Baleeiro, em frente a Bahia-Ferro.

A interdição, realizada com o apoio e orientação da Via Bahia e Prefeitura de Salvador, segue padrão exigido pela legislação do trânsito, e conta com placas de orientação intuitiva e painel de mensagem variável para os condutores da via, além de monitores de tráfego.