Tragédia: pai, mãe e filho morrem em acidente na Bahia

- Foto: Redação

Pai, mãe e filho morreram em um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta na tarde desta terça-feira, 6, em trecho de rodovia próxima ao município de Cândido Sales, região sudoeste. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas pilotavam um Fiat Pálio quando, ao tentar fazer uma ultrapassagem, bateram de frente com o outro veículo.

>> Avião faz pouso forçado e hélice fica presa em banco de areia na Bahia

>> Carro desgovernado atravessa paredes de duas casas; assista vídeo

A ocorrência foi registrada por equipes da PRF na BR-116, próximo ao Clube Vivant. As vítimas foram identificadas como Joaquim Felipe Filho, Maria Ziuza Marinho e o jovem Fellipe Matheus Marinho Leite, pai, mão e filho. O motorista da carreta parou para prestar socorro e esclarecer às autoridades sobre o acidente.

Os corpos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros de Vitória da Conquista e encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Dois irmãos e um amigo morrem em acidente na Bahia

Três pessoas morreram em um grave acidente no km 696 da BR-116, próximo a Jequié, cidade do sudoeste baiano. A colisão entre o carro e o caminhão resultou em três mortes e deixou uma vítima em estado grave na manhã desta terça-feira, 6.

>> Picape perde o controle, capota e atinge poste na Estrada do Derba

De acordo com a Via Bahia, concessionária responsável pelo trecho, o condutor perdeu o controle do carro em uma curva, invadindo o sentido contrário e colidindo transversalmente com o caminhão.