Trânsito terá mudanças na Barra para evento "Pôr do Som" nesta quarta

Farol da Barra, em Salvador - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A Transalvador anunciou mudanças no trânsito da Barra para esta quarta-feira, 1, em função do evento "Pôr do Som da Bahia". As alterações, que visam garantir segurança e fluidez, incluem restrições de circulação e estacionamento em áreas próximas ao Largo do Farol da Barra.

As interdições começam às 15h e seguem até as 23h, afetando o Largo do Farol, a Avenida Oceânica (entre o Largo e a Rua Airosa Galvão) e a Avenida Almirante Marques de Leão. Barreiras fixas estarão ativas das 12h às 23h em pontos como a interseção da Avenida Marques de Leão com o Largo do Farol, enquanto barreiras móveis operarão das 15h às 23h para redirecionar o tráfego.

Rotas alternativas também foram divulgadas: no sentido Ladeira da Barra para Ondina, os motoristas podem utilizar a Avenida Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier e Avenida Centenário. Já no sentido Ondina para Barra, as opções incluem a Avenida Oceânica, Rua José Sátiro de Oliveira, Rua Comendador Francisco Pedreira, Avenida Centenário e Rua Augusto Frederico Schmith.