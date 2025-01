Mais de 2,7 mil itens irregulares são apreendidos no Festival Virada

- Foto: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Ao longo dos quatro primeiros dias do Festival Virada Salvador 2025, realizado na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) registrou a apreensão de 2.749 itens irregulares, entre garrafas, carrinhos e bebidas comercializadas de forma irregular. A fiscalização tem como objetivo garantir a segurança e o conforto do público e dos trabalhadores.

A Semop reforça que objetos como armas de fogo, facas, garrafas e qualquer item perfurocortante são proibidos no espaço do evento. Nesta terça-feira, 31, noite de Réveillon, será permitido o acesso de espumante em embalagens de plástico.

Segurança e Proteção

A Guarda Civil Municipal (GCM) realizou 4 mil ações preventivas na penúltima noite do evento, entre elas, 471 patrulhamentos e 283 abordagens. Desde o início do festival, foram registrados apenas quatro incidentes relevantes. Além disso, mais de 3.260 crianças foram identificadas, e 79 documentos perdidos foram recuperados.

Na orla próxima à arena, a Salvamar efetuou três resgates no quarto dia de festa, além de 100 ações preventivas para evitar acidentes no mar.

Limpeza e Iluminação

Nos primeiros dois dias do festival, a Limpurb recolheu 67 toneladas de resíduos e utilizou 640 m³ de água para limpeza. Até o terceiro dia, foram reciclados 6,3 toneladas de materiais, como alumínio, plástico e vidro.

A iluminação da arena também foi mantida sem falhas significativas. Técnicos substituíram projetores e ajustaram equipamentos para garantir plena visibilidade durante os shows e nas áreas externas do evento.

Saúde e Fiscalização

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizou 131 atendimentos no quarto dia do festival. A maioria dos casos foi de baixa gravidade, mas cinco pessoas precisaram ser transferidas para unidades de saúde. Desde o início do evento, foram contabilizados 379 atendimentos.

Já a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) efetuou 306 vistorias e emitiu três notificações no quarto dia, além de realizar 35 monitoramentos sonoros durante os shows.

Já a equipe de Vigilância Sanitária realizou a inspeção de 197 serviços na segunda-feira (30), incluindo três camarotes, um serviço de buffet, uma ambulância, nove bares, 11 lanchonetes, dois sanitários, dois postos médicos, 32 barracas, um balcão e 15 food trucks. No comércio informal, foram fiscalizados um box de alimentos, 111 ambulantes e seis pipoqueiros. De todos os serviços, 158 estavam em conformidade.

Durante as inspeções os profissionais também forneceram orientações sobre as irregularidades identificadas, como o armazenamento inadequado de alimentos e práticas de manipulação que não estivessem em conformidade com as normas sanitárias. Ao todo foram realizadas 611 inspeções entre os dias 27 e 30 de dezembro, sem a necessidade de interdições, uma vez que os problemas encontrados foram resolvidos por meio de ajustes e orientações.

No serviço Salvador Acolhe, foram realizados 12 atendimentos clínicos e 21 odontológicos, e 12 crianças realizaram antropometria (avaliação do crescimento) para a atualização das condicionalidades do Bolsa Família, além de administração de medicamentos e curativo. Nos quatro dias de evento foram realizados 88 atendimentos multiprofissionais.

Assistência social

Dentro do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) - Campanha Criança Não É Mão de Obra, a Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre) realizou 558 abordagens e identificados cinco casos de vulnerabilidade social e 17 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. As equipes realizaram 13 cadastros e 15 encaminhamentos para serviços da Sempre e parceiros (Cras, Creas, Conselho Tutelar e outros).

O Mirante Acessível recebeu 54 cidadãos, sendo 30 pessoas com deficiência (PCDs) e 24 acompanhantes.

Tecnologia

A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit) registrou 5.768 conexões realizadas no Conecta Salvador. Além disso, foram realizados 4.021 cadastrados no wi-fi. As aplicações mais utilizadas foram o Facebook, transferência de arquivos via WhatsApp, o Google Services e o Instagram. O WhatsApp oficial da Prefeitura registrou 308 sessões abertas. Já a plataforma Salvador Digital contabilizou 1.726 acessos e 376 novos cidadãos cadastrados.

Mulher, infância e juventude

O Programa Salvador Acolhe - Centro de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência, recebeu 107 crianças e adolescentes, sendo 90% negros, 51 do sexo feminino e 56 do sexo masculino. A maioria pertence à faixa etária de 7 a 11 anos (46), seguidos das crianças de 0 a 3 anos (28), de 4 a 6 anos (19) e adolescentes de 12 a 17 anos (14).

Do total, nove crianças possuem espectro autista, três têm Transtorno Opositivo Desafiador (TOD) e um tem deficiência física. Dos 16 acolhidos que residem fora de Salvador, 12 são de Lauro de Freitas, dois de Serrinha, um de Feira de Santana e outro de Camaçari.

Noventa e quatro crianças e adolescentes receberam atendimento clínico, 16 receberam atendimento odontológico e 73 passaram por avaliação com dentista. Foram realizados, ainda, 107 atendimentos e 312 acompanhamentos do serviço psicossocial.

O Centro de Referência de Atenção à Mulher (Cram) promoveu 280 atendimentos, sendo 255 informações prestadas. Cinco ocorrências foram registradas no espaço do evento, sendo quatro de importunação e um de agressão física. Vinte mulheres foram atendidas por estarem sofrendo algum tipo de violência no cotidiano. Todas as vítimas receberam apoio do serviço.

Trânsito

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou, no penúltimo dia de festa, 207 carros estacionados em vagas de Zona Azul na região da Arena O Canto da Cidade. Foram efetuadas 22 autuações por infrações de trânsito diversas. Nenhum acidente foi registrado e nem qualquer veículo removido na região do evento. Não foi registrado intenso congestionamento nas vias que circundam a festa.

A Blitz Respeite a Vida (Lei Seca) abordou 154 condutores e nenhum foi flagrado dirigindo após consumir bebida alcoólica. Treze motoristas e motociclistas se recusaram a passar pelo teste no etilômetro (bafômetro), oito notificações foram emitidas por infrações diversas e cinco remoções efetuadas durante a blitz.

Transporte

Na quarta noite de Festival, as linhas especiais 2025 criadas para atender a festa realizaram 69 viagens. Além da frota regular, mais 30 ônibus reguladores foram utilizados para dar apoio à operação.

A equipe de fiscalização de transporte clandestino abordou 95 veículos, sendo 25 motos e 70 carros de passeio. Destes, três foram notificados por oferecer riscos aos usuários.

Manutenção

A Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) promoveu a limpeza e desobstrução de 92 metros de calhas e 148 metros de redes de drenagem, assentamento de três grelhas metálicas, substituição de duas tampas

em concreto armado, além de manutenção de ecodeck e tapumes, dentre outros serviços.

Ouvidoria

A Ouvidoria Geral do Município (OGM) contabilizou, na quarta noite de Festival, na segunda-feira (30), 298 registros. Do montante, 211 foram informações/orientações sobre o horário da programação, localização do Palco Brisas e localização do ponto de mototáxi.

Foram computados 69 elogios, dentre eles referentes ao Espaço Game, distribuição de pulseira de identificação infantil e localização da Vila Gastronômica. Cinco solicitações foram feitas para fiscalização de estacionamento irregular, fiscalização de publicidade irregular e troca de lâmpada no entorno da Arena. Foram registradas, ainda, uma sugestão de implantação da saída da Arena próximo ao palco, oito reclamações e quatro atendimentos presenciais.

A Ouvidoria está com estande fixo localizado na Vila da Prefeitura, equipe volante percorrendo toda a Arena e atendimento 24h através do Fala Salvador, no número 156.